Der Münchner Projektentwickler Kyon Energy plant im nordrhein-westfälischen Dahlem einen Batteriegroßspeicher mit 100 Megawatt Speicherleistung und einer Speicherkapazität von 200 Megawattstunden. Kyon Energy setzt den Ausbau von Speicherkapazitäten in Deutschland fort. Das Münchner Projektentwicklungsunternehmen für Batteriegroßspeichersysteme hat eine Genehmigung für ein weiteres Batteriegroßspeicherprojekt erhalten, diesmal in NRW. Die geplante Speicheranlage wird in Dahlem realisiert und soll ...

