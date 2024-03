Aroundtown ist heute den zweiten Tag in Folge an der Spitze des MDAX zu finden. Die Aktie profitiert damit stärker als andere deutsche Immobilienwerte von den Zinsnews der EZB. Im Vergleich zum Dienstagstief steht sogar bereits ein Plus von 20 Prozent zu Buche. Geht es jetzt wieder so richtig aufwärts?Über fünf Prozent Plus. Damit rangiert Aroundtown heute an der Spitze des MDAX - und damit fährt die Aktie ein deutlich größeres Kursplus als etwa Vonovia ein. Auch den heutigen SDAX-Spitzenreiter ...

