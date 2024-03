Was für eine Performance! Noch kein Jahr ist es her, seit DER AKTIONÄR die Aktie von MicroStrategy in Ausgabe 13/23 zum Kauf empfohlen hat. Seitdem ist der Kurs im Hoch um fast 400 Prozent gestiegen. Allein in den letzten zwei Wochen hat er sich fast verdoppelt. Wird dir Luft nun langsam dünn für den Bitcoin-Profiteur?

