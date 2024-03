DJ Aktien Schweiz freundlich - Analystenkommentar beflügelt UBS

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit freundlicher Tendenz ist der schweizerische Aktienmarkt aus dem letzten Handelstag der Woche gegangen. Die Vorgaben aus Übersee waren positiv. Hoffnung auf sinkende Zinsen hatten die US-Börsen schon am Vorabend kräftig nach oben getrieben. Der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht für Februar wies zwar einen überraschend starken Stellenaufbau aus, andere Komponenten des Berichts deuteten aber auf eine Abkühlung der Beschäftigungslage hin. Zudem waren die Werte der beiden Vormonate nach unten revidiert worden. Insgesamt änderten die Daten nichts an der Erwartung, dass die US-Notenbank noch in diesem Jahr beginnen wird, die Zinsen zu senken.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 11.647 Punkte und markierte damit den bisher höchsten Stand in diesem Jahr. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber, unverändert schloss nur die Aktie der Swiss Re. Umgesetzt wurden 29,65 (zuvor: 24,97) Millionen Aktien.

Mit Abstand stärkste Aktie im SMI war die UBS. Sie gewann 4,1 Prozent, nachdem die Analysten von Morgan Stanley die Titel auf "Overweight" hochgestuft hatten.

Gefragt waren ferner die Indexschwergewichte Nestle (+0,5%), Novartis (+0,4%) und Roche (+0,1%). Im Gefolge der starken US-Technologiewerte verteuerten sich Logitech um 1,5 Prozent. Auf den Kauflisten der Anleger standen aber auch Zykliker wie ABB (+0,4%), Geberit (+0,7%), Holcim (+1%) und Sika (+0,8%).

