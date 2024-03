Zürich - Am gestrigen Internationalen Frauentag ist anlässlich des Gala-Abends im The Circle in Zürich der vierte SEF.WomenAward verliehen worden. Der Wirtschaftspreis der Frauen zeichnet herausragende unternehmerische Leistungen aus und wird in den Kategorien Jungunternehmerin und Unternehmerin/CEO des Jahres vergeben. Zusätzlich wird das Lebenswerk einer aussergewöhnlichen Wirtschaftsfrau ausgezeichnet. Die diesjährigen Preisträgerinnen heissen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...