Tesla steht vor globalen Herausforderungen, die Popularität von Hybridfahrzeugen steigt und der chinesische Markt scheint gesättigt, was nun so manches Kursziel in Zweifel zieht. Das Unternehmen muss seine Technologieführerschaft und Umweltverantwortung ausbalancieren. Globale Marktverwerfungen Die Dynamik des Automobilmarktes erfährt wohl eine schleichende Wendung, bedingt durch die zunehmende Beliebtheit von Hybridfahrzeugen und einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...