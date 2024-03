Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - BioNTech sollte aus Sicht von Analysten in den kommenden Monaten massiv steigen. Die Marke von 100 Euro sei überhaupt nicht das Ziel, sondern 116 Euro und mehr, so die Aussagen. Das wird nur begrenzt stimmen - am Freitag ging es für die Aktie um 0,5 % hoch, in den vergangenen Wochen seit Jahresanfang aber um -13 % abwärts. Es fehlen noch immer die Geschäfte. BioNTech: [...]

