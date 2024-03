Mit einem Wochengewinn von 20,92 Prozent hat es der Nutzfahrzeughersteller aus München ganz oben auf das Treppchen im SDAX geschafft. Die Traton-Aktie befindet seit Oktober in einem Aufwärtstrend, der in der vergangenen Handelswoche so richtig steil wurde. Die Experten der Deutschen Bank sind trotz 48 Prozent Kursgewinn im laufenden Jahr bullish für die "Volkswagen-Nutzfahrzeugtochter" gestimmt und haben am 06. März ihr Kursziel von 40,00 Euro auf ...

