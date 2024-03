München (ots) -Jahn Regensburg erobert zwar wieder die Tabellenspitze zurück, kommt gegen den FC Ingolstadt nicht über ein 1:1 hinaus, Beide Teams warten damit seit 5 Spielen auf einen Sieg. Aufsteiger Ulm kann am Sonntag (live ab 19.15 Uhr) Tabellenführer werden!!! Jahn-Trainer Joe Enochs gibt der Punkt aber Zuversicht. "Ich bin mir sicher, dass wenn wir weiter so auftreten, noch viele Punkte einsammeln werden", so Enochs. Die wird der Jahn auch brauchen, wenn sie aufsteigen wollen. Das ist übrigens auch Thema in Ingolstadt, die mit 41 Punkten auf Platz 11 stehen. Aufatmen bei der Arminia: in Dortmund siegt Bielefeld beim BVB II mit 2:0. Wichtig für den Absteiger, der seinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze damit auf 5 Punkte ausbaut. "Da ist extrem viel Ballast von den Schultern abgefallen. Jeder hat gewusst, dass da extrem viel Druck auf dem Kessel war. Die Jungs haben wieder mal abgeliefert", sagt ein erleichterter Trainer Mitch Kniat. Druck hat auch Saarbrücken, die gegen Aue mit 2:0 gegen Aue gewinnen und damit eine erfolgreiche Generalprobe für das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Gladbach bestreiten. Anders ist die Stimmung hingegen bei Pavel Dotchev. "So habe ich meine Mannschaft eigentlich noch nie gesehen, wie in der 1. Halbzeit", schimpft ein enttäuschter Dotchev: "So wie wir die erste Halbzeit gespielt haben, da haben wir wie ein Absteiger gespielt. Also von daher: Ich gucke eher nach unten als nach oben zu träumen und mich selber zu belügen." In Münster scheint auch heute Abend die Sonne: 1:0-Arbeitssieg, der 5. Erfolg hintereinander, gegen das abstiegsbedrohte Halle. Die Preußen sind mit 49 Punkten härtester Verfolger des Trios Regensburg (54), Dresden (53) und Ulm (51).Nachfolgend die Stimmen und Clips aus der 3. Liga am Samstag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Sonntag mit u.a. SSV Ulm gegen den SV Sandhausen - live ab 19.15 Uhr bei MagentaSport. Der Sonntagspieltag wird ab 13.15 Uhr mit Haching gegen die abstiegsbedrohten Duisburger eröffnet.Preußen Münster - Hallescher FC 1:0Münster weiter voll auf Kurs - tatsächlich auf Aufstiegskurs! Fünfter Sieg in Serie für Münster! Der Traum vom Durchmarsch lebt weiter. Mit 49 Punkten sind die Münsteraner die größten Verfolger des Aufstiegstrios Regensburg, Dresden und Ulm. Halle (16. Platz) bleibt weiter im Tabellenkeller, hat nur 2 Punkte Vorsprung auf Mannheim, noch auf einem Absteigsplatz.Sascha Hildmann, Trainer Münster über das Stück Rasen, das er bekommen hat - Hintergrund: Am Montag wird der Rasen im Preußenstadion vollständig erneuert: "Das bedeutet mir sehr viel. Wir haben jetzt das letzte Mal auf diesem Rasen gespielt, auf dem wir Meister wurden. Auf dem haben wir so viele Erfolge gefeiert. Ich will mir da auf jeden Fall ein Stück mitnehmen. Ganz klar. (...) Das war ein richtiger Arbeitssieg und ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, dass sie den 5. Sieg in Folge eingefahren hat."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=T29XWUsyb0pKcTJCRHA4THA5ZkdiQkN2MXNmRXc5ZkVOSXJNUGdEc1UrRT0=Sreto Ristic, Trainer Halle: "Wir haben über 90 Minuten sehr viel investiert. Wir haben hier ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht und haben in der 1. Hälfte so gut wie gar nichts zugelassen. Wir hatten auch nach vorne immer wieder unsere Momente. Wir haben es dann aber nicht sauber zu Ende gespielt. (...) Es war mehr drin für uns als diese bittere Niederlage. Man hat aber wieder gesehen, was hier für eine Mannschaft auf dem Platz steht und fightet." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aER5MWdlSmQ4eUFBdVR5RWpVcUxZd2FndGtWbzBRYVlXZEk3ZmNwelp6Zz0=Jahn Regensburg - FC Ingolstadt 1:1Regensburg bleibt weiter in der Krise, wartet seit 5 Spielen auf einen Sieg. Bei einem Sieg der Ulmer (live am Sonntag, 19.15 Uhr) könnte Regensburg die Tabellenführung verlieren. Auch der FCI tritt weiter auf der Stelle, wartet seit 5 Spielen auf einen Sieg, steht mit 41 Punkten auf Platz 11.Joe Enochs, Trainer Regensburg: "Wir haben in der 1. Halbzeit, obwohl wir nicht die großen Chancen hatten, Ingolstadt sehr weit weg von Tor gehalten. In der 2. Halbzeit sind wir etwas mehr Risiko gegangen. Die Jungs sind dann zum Ausgleich gekommen und wir haben die letzten 25 Minuten sehr druckvoll gespielt. So, wie wir in der 2. Hälfte aufgetreten sind, bin ich vollkommen zufrieden. (...) Ich bin mir sicher, dass wenn wir weiter so auftreten, noch viele Punkte einsammeln werden." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NGY5NUhyOVVFaCt1aCtmb1djVmtDNFl2MkdiZnY4UC9vajhSaU5NREp0TT0=Benedikt Saller, Torschütze Regensburg: "Es wäre mehr drin gewesen. Vom Gefühl her waren wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft. Wir gehen mit dem 1. Torschuss in Rückstand, waren dann eigentlich sehr gut in der Partie. Wir haben dann auch verdient den Ausgleich geschafft. Am Ende hat uns das Quäntchen gefehlt, dass wir noch einen über die Linie drücken." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dVkya3cwRDFVN1d4OVYwZWN3cEUwZTFrUmR1RERzNlRJZXRpTmt2K2Fpbz0=Michael Köllner, Trainer Ingolstadt: "Wir haben eine sehr gute 1. Halbzeit gespielt. Ich glaube, der Jahn hat keine Torchance gehabt. Wir müssen vor der Pause auf 2:0 stellen. Da hatten wir noch eine 100prozentige Chance. Beim Ausgleich trifft er dann den Ball eben so, wie man den in so einem Spiel eben trifft. (...) 1:1, es ist so, aber die Mannschaft hat einen heißen Fight geliefert und ein gutes Spiel gemacht." Zum Thema Aufstieg: "Es sind noch 27 Punkte zu holen. Klar ist: Wir sind weit weg vorne. Wir brauchen eine brutale Serie, dass wir da vorne hinkommen. Alle haben uns abgeschrieben, so wie alle nach der Hinrunde schon die Aufsteiger klar festgelegt haben. Da hat sich Magenta und alle stark verschätzt. Wir werden alles geben in den nächsten Wochen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZSswVDIveVJ6SXFHR25UL3hyQjJYNElGK0xuUmNickQ3Ryt0SG55UUJXaz0=Yannick Deichmann, Ingolstadt: "Wir haben uns fest vorgenommen 3 Punkte mitzunehmen. Da waren wir auf einem sehr guten Weg. Dass wir dann nach einer Ecke so ein Ding kassieren, ist extrem ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich gerade. Wir wollten unbedingt gewinnen. Ärgerlich, dass wir nur einen Punkt mitnehmen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=V2dxMG5xSXJ3bittaFpuaEc5Y0ZzS0p3emZERy9kb2ZDdUlmSFdIQ0JJaz0=Borussia Dortmund II - Arminia Bielefeld 0:2Bielefeld landet einen wichtigen Befreiungsschlag, bleibt zum 3. Mal in Folge ungeschlagen, holt den 1. wichtigen Sieg. Der BVB II kassiert damit die 2. Pleite gegen einen Abstiegskandidaten nach der Niederlage gegen Duisburg, fällt in der Tabelle auf den 6. Platz zurück. Bielefeld steht bei 33 Zählern auf Rang 15 mit 5 Punkten Vorsprung.Mitch Kniat, Trainer Bielefeld: "Da ist extrem viel Ballast von den Schultern abgefallen. Jeder hat gewusst, dass da extrem viel Druck auf dem Kessel war. Die Jungs haben wieder mal abgeliefert. Wenn der Druck am größten ist, liefern wir ab. Ich brauche nicht um den heißen Brei reden. Da war sehr viel Druck drauf. (...) Die Mannschaft hat nie an sich gezweifelt. Es kam immer wieder von außen, dass es da irgendwie nicht stimmt. Es hat von vornerein gestimmt. Die Ergebnisse haben nicht gepasst. Trotzdem waren da auch sehr viel gute Spiele dabei, die wir nicht gezogen haben." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=clN5akQvYUo3MU1VaVBHa0lnRHZ1b0xCbXNsZzZNQTBaUmNZQ3BsZTZhYz0=Marius Wörl, Torschütze Bielefeld: "Das war ein Top-Spiel. Wir haben richtig Gas gegeben. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und sind froh, dass wir gewonnen haben. So müssen wir weitermachen, denn wir haben noch schwere Spiele." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TTNZUWcra05wNUs3L3VtaWMxQkN5M0ZNcTJLY2VYcmtEUEdXd0w2SWVTND0=1. FC Saarbrücken - Erzgebirge Aue 2:0Saarbrücken tankt mit einem überlegenen Sieg gegen Aue Selbstvertrauen für das Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Die Saarländer arbeiten sich auf 6 Punkte zudem an Platz 4 heran, der zur Teilnahme am DFB-Pokal führt. Außerdem ziehen sie an Aue vorbei, die trotzdem nur einen Punkt weniger haben. Aue verliert damit zum 2. Mal in Folge - Trainer Dotchev schaut auf die Abstiegszone statt nach oben.Rüdiger Ziehl, Trainer Saarbrücken: "Wir haben wirklich souverän gespielt, richtig gut gespielt. Das war auch das, was ich im Vorfeld der Mannschaft gesagt: Alles vergessen was vorher war, alles vergessen was noch kommt. Und einfach ein anderes Gesicht zu zeigen, einfach das zu zeigen, was die Mannschaft im Stande ist zu leisten."Ob das im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Gladbach reicht, zeigt sich am Dienstag: "Das ist wieder ein Spiel 1. Liga gegen 3. Liga. Wir genießen das. Wir haben das jetzt schon geschafft gegen Bayern und auch gegen Frankfurt. Schlussendlich müssen wir an unser Maximum rangehen, nochmal besser spielen, wenn wir das schaffen, haben wir vielleicht eine klitzekleine Chance." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WWpEK1hFcXdRQUl0QWh1NmpGUlFXa1JzcTdLRXN6cDY3bjNwbTRmN0UxUT0=Pavel Dotchev, Trainer Aue: "Wir haben die 1. Halbzeit komplett verschlafen. Das war zu kompliziert. Wir haben uns das Leben brutal schwer gemacht. Was mir nicht gut gefallen hat, war auch die Körpersprache, emotionslos. So habe ich meine Mannschaft eigentlich noch nie gesehen, wie in der 1. Halbzeit. Ich bin der Meinung, dass wir in der 2. Halbzeit eine Reaktion gezeigt haben und das ein bisschen besser war." Dotchev weiter: "So wie wir die 1. Halbzeit gespielt haben, da haben wir wie ein Absteiger gespielt. Und wir brauchen noch Punkte, um den Klassenerhalt zu sichern. Also von daher: Ich gucke eher nach unten als nach oben zu träumen und mich selber zu belügen." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bWdUK1hyTjNsYjQ5VkhYTHFERjdZMm9uUzJwTWF3NThyRXBGMnpTVGVOUT0=Viktoria Köln - Waldhof Mannheim 2:2Mannheim zeigt Moral und sammelt weiter Punkte im Abstiegskampf. Auf Anhieb bringt das Unentschieden zwar nichts, dennoch beträgt der Abstand auf Halle jetzt nur noch 3 Punkte. Der Mannheimer Samuel Abifade erzielte nach 41 Spielen endlich mal wieder ein Tor. Köln hält sich weiter von dem Abstiegskampf entfernt. Mit 39 Punkte haben sie aktuell noch ein gutes Polster.Olaf Janßen, Trainer Köln: "Am Ende des Tages sind wir sehr zufrieden, weil wir haben gegen eine sehr, sehr gute Mannheimer Mannschaft gespielt. Das wissen wir natürlich vorher. Ich meine, die sind personell nicht so schlecht unterwegs. Die haben natürlich eine ganze Menge an Power und Energie auch ins Spiel reingeschmissen. Das mussten wir aushalten."Die Moral seiner Mannschaft lobte der Coach besonders: "Ich habe der Mannschaft eben im Kreis gesagt: Wir haben 18 Punkte nach Rückstand geholt. Das ist brutal. Das zeigt und sagt natürlich was zu dieser Mannschaft. " Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eVkzTXl0R2R2dEhQVnpBcDI4VzU4RUpYK3BmL0NZd3dCQVhBWWQrS1ZHVT0=Marco Antwerpen, Trainer Mannheim: "In der 1. Halbzeit hatten wir ein paar Probleme beim offensiven Zugriff, beim offensiven Pressing. Ich muss aber auch sagen, dass wir da trotzdem den ein oder anderen Ballgewinn hatten. Und 2. Halbzeit fand ich's einfach ein überragendes Spiel von uns, wo wir das Spiel drehen und eigentlich die Partie definitiv gewinnen müssen." Mit Kritik sparte er jedoch nicht: "Wir machen den Fehler zum 2:2 und der darf uns einfach nicht passieren." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=NkUySWs3ZDJpMFl0SzFaTFJpZ3MxbSszTWJ5Z0J6N1VnY3ZTNllQTlozcz0=Samuel Abifade, Mannheims Torschütze zum 1:1, nach 41 Spiele ohne Treffer: "Also ich bin natürlich sehr glücklich, dass ich ein Tor geschossen hab. Ich hätte in der 1. Halbzeit schon einen machen müssen, hab ihn nicht gemacht und habe einfach versucht in der 2. Halbzeit weiterzumachen." Er glaubt weiter an den Klassenerhalt und verzeiht auch individuelle Fehler: "Am Ende des Tages: Wir sind ein Team und wir kommen da zusammen raus." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cy9TOVg3UGRWSWNOODNTQTZwZFVTRm94RnJFTFhSbmRteFB5NnJHZWNxND0=SC Freiburg II - VfB Lübeck 3:0Der SC Freiburg II kommt im Saison-Schlussspurt nochmal in Schwung. Durch 3 Siege aus den letzten 4 Spielen holt der Tabellenletzte zwar nochmal ein Paar Punkte auf, der Abstand zum rettenden Ufer ist aber trotzdem noch 12 Punkte groß. Effizient war jedoch Maximilian Breunig, der einen Dreierpack schnüren konnte. Lübeck steht jetzt mit dem Rücken zur Wand. Sie haben nämlich seit dem Restart der 3. Liga nicht mehr gewonnen. Mit Florian Schnorrenberg als erfolglosen "Retter" bisher: "Ich gehöre ja zu dem Team und deswegen sind wir in Summe alle enttäuscht, aber ich werde mich jetzt nicht hier hinstellen und eine Einzelkritik machen. Wir haben in Summe verdient verloren. Der Gegner hatte einen Torjäger dabei, der 3 Tore gemacht hat und wir kamen für wenig in Frage nach vorne. Das ist unglaublich bitter." Über seine Situation in Lübeck denkt Schnorrenberg: "Ich glaube ich bin 9 Spiele dabei, wir haben 6 Punkte geholt. Das ist mit Sicherheit nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Aber ich kann nicht bewerten, wie der Verein denkt." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MHZmVEE2WEZVSWlqQ21pTzRJYURMbXZrNGsyVmVqUzlzVmhySEhBelF6RT0=Jannik Löhden, VfB Lübeck: "Unfassbar viel Frust. Was soll ich sagen? Wir sind tief enttäuscht. Aber muss man auch ehrlich sagen: So wie wir heute aufgetreten sind reicht es nicht. Man kann sein Herz auf dem Platz lassen, aber man muss einfach sagen: Das war in vielen Dingen, viel zu wenig." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aDdVMjVIekhJdFN1bVVianZOUCtvK3gxY0RPckg5eFdBdjk0TFlqbGk4MD0=Thomas Stamm, Trainer Freiburg II: "Je länger das Spiel ging, gerade in der 1. Halbzeit, desto besser sind wir ins Spiel gekommen. Das 1:0 hilft uns, ein bisschen mehr Ruhe. Davor haben wir auch die Räume gefunden, waren aber glaube ich nur mit einer Aktion mit dem Maxi, wo er am 2. Pfosten komplett blank ist, dann das Tor nicht macht, gefährlich. Und danach klar hilft dir das 2:0 Anfang der 2. Halbzeit. Die Zeitpunkte, wo die Tore fallen, helfen dir natürlich."Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=OUdyeU81akdTaE1TbVFFYXhnYjN0ZGh4WUNudlV3K2VNMlFwY2FRemJVUT0=Maximilian Breunig, Freiburgs 3-fach Torschütze: "Es tut einfach gut auch zu sehen, dass wir auch mal was Zählbares dann mitnehmen die letzten Spiele. Es gilt darauf aufzubauen und Woche für Woche weiter Gas zu geben." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=c3FrOHNWWjhuZEtEaFQ4ODMzRi9ORE1QZ0tPbnVXaGdrd2cySnVkR1Vwdz0=Die 3. Liga komplett live bei MagentaSportSonntag, 18.2.2024Ab 13.15 Uhr: SpVgg Unterhaching - MSV DuisburgAb 16.15 Uhr: SC Verl - RW EssenAb 19.15 Uhr: SSV Ulm - SV SandhausenGoogle Pixel Frauen Bundesliga - 15. Spieltag komplett live bei MagentaSport:Sonntag, 10.03.2024Ab 13.45 Uhr: 1. FC Köln - Werder BremenAb SC Freiburg - Bayer LeverkusenMontag, 11.03.2024Ab 19.15 Uhr: VfL Wolfsburg - RB LeipzigPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5731534