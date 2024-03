München (ots) -Heute starten die Playoffs, komplett live bei MagentaSport. "Die Eishockey Show" mit Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann hat vorab die Frage beantwortet: Wer wird Deutscher Meister in der Zuschauer-stärksten Eishockey-Liga Europas? Das "KI-Meister-Barometer" hat nach über 10.000 Durchläufen pro Serie errechnet: der EHC Red Bull verteidigt den Titel! Ermittelt wird dabei der wahrscheinliche Ausgang der jeweiligen Playoff-Runden auf der Basis der Wisehockey-Daten, offizielles Statistik- und Analyse-Tool in der PENNY DEL. MagentaSport Experte Goldmann findet, München müsse nach einer durchwachsenen Hauptrunde erstmal die Viertelfinale-Serie gegen Wolfsburg (ab 16. März) überstehen: "Das wird ein episches Duell über 7 Spiele." Die 1. Play-Runde eröffnet heute mit Ingolstadt gegen Köln (ab 13.45 Uhr live) und Mannheim gegen Nürnberg (ab 16.15 Uhr live) den Kampf um die Deutsche Meisterschaft. Das "KI-Meister-Barometer" hat errechnet: die zuletzt gebeutelten Haie kommen weiter!Nachfolgend Auszüge aus "Die Eishockey Show" - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Der Link zur neuesten Folge "Die Eishockey Show" mit Experte Rick Goldmann, Basti Schwele und Sachsa Bandermann als Moderator und der Wahrsagerin Katalin Pertold, sowie der Playoff Vorschau: https://www.youtube.com/watch?v=k5aMg0g3TAs. Am Montag werden zudem die besten DEL-Akteure in einer Sonderausgabe der Eishockey Show, der DEL Award Show, ab 19.30 Uhr geehrt. Live und kostenlos bei MS Sport bei MagentaTV, www.magentasport.de, Youtube (MagentaSport und DEL).Miese Stimmung, aber die Haie kommen gegen Ingolstadt weiter - glaubt das KI-Meister-BarometerIn Köln brodelt die Stimmung, aber nicht gerade aus Freude: Die Haie unter Trainer Uwe Krupp leisteten sich zum Hauptrunden-Abschluss am Freitag ein 1:6 gegen Mannheim - eine erneute Klatsche vor ausverkauftem Haus. Als Ziel war der Titelgewinn ausgegeben worden. Kölns Bester, Torjäger Justin Schütz, war richtig sauer und warnte: "Dann kassieren wir ein Gegentor und es passiert die gleiche Kacke wieder. Es geht mir ein bisschen auf den Sack. Wir brechen dann wieder ein. Dann verlierst du hier zu Hause 6:1, 2 Tage bevor die Pre-Playoffs losgehen. Das kann einfach nicht passieren. Wenn es so weitergeht, dann ist am Mittwoch Schluss. So ehrlich müssen wir sein. Wir müssen uns mal raffen." Laut "KI-Meister-Prognose" schwimmen sich die Haie dennoch frei: mit der Wahrscheinlichkeit von rund 58 Prozent qualifizieren sich die Kölner gegen den letztjährige Vize-Meister fürs Viertelfinale.Fliegt Mannheim gegen Nürnberg tatsächlich raus?Wenn es nach dem Experten Rick Goldmann geht, ist Mannheim der Favorit in der 1. Playoff-Runde gegen Nürnberg. Leon Gawanke kam aus der NHL vor einem Montag als Adler-Neuzugang "Seit Gawanke gekommen ist, ist das Powerplay echt stark. Es ist das beste Powerplay der Liga", findet Goldmann. Sieht das "KI_Meister-Barometer" kritisch: Zu 56,9 Prozent komme Nürnberg weiter. "Wir sind als Mannschaft extrem zusammengewachsen", glaubt auch Niklas Treutle, Nürnbergs Keeper.Das Finale lautet nach der KI-Prognose übrigens Berlin gegen München: mit dem Meister als Titelverteidiger - zu 66,9 Prozent. "Was denn sonst?!" Trainer Söderholm hatte diesen Anspruch zuletzt immer vehement unterstrichen!Die Penny DEL live bei MagentaSport:1.Playoff-Runde (Modus Best of 3)Sonntag, 12.03.2024Ab 13.45 Uhr: ERC Ingolstadt - Kölner HaieAb 16.15 Uhr: Adler Mannheim - Nürnberg Ice TigersMontag, 13.03.2024Ab 19.30 Uhr: Die DEL Award Show 2024Dienstag, 12.03.2024Ab 19.15 Uhr: Nürnberg Ice Tigers - Adler MannheimMittwoch, 13.03.2024Ab 19.15 Uhr: Kölner Haie - ERC IngolstadtOptional Spiel 3 am Donnerstag, 14.03.2024:Ab 18.45 Uhr: Kölner Haie - ERC IngolstadtAb 19.15 Uhr: Adler Mannheim - Nürnberg Ice TigersStart Viertelfinale ab Samstag, 16.03., im Best of 7-ModusAb 15.45 Uhr: Straubing Tigers - Schwenninger Wild WingsAb 19.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull MünchenPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5731729