© Foto: Uli Deck/dpa



Beim ersten Impuls des jüngsten Goldpreisanstiegs blieben die Minenaktien weitgehend zurück. Zuletzt kam jedoch enorme Aufwärtsdynamik in die Kurse der Produzenten.? Zu einem der aus unserer Sicht aussichtsreichsten Player in diesem Sektor zählt das in Toronto, Kanada niedergelassene Bergbauunternehmen Kinross Gold. Wir hatten den Goldproduzenten zuletzt am 20. Februar im Rahmen der Zahlenveröffentlichung thematisiert. Die Aktie reagierte zunächst positiv auf die Zahlen. Sie musste dann allerdings feststellen, dass die Bäume vor dem Hintergrund der damaligen Gemengelage nicht in den Himmel wachsen. Der damals noch gültige Abwärtstrend (aktuell rot dargestellt) limitierte die …