Leverkusen - Zum Abschluss des 25. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen auch gegen den VfL Wolfsburg gewonnen - 2:0 war der Endstand.



Mit zehn Punkten Vorsprung auf die Bayern ist die Werkself damit weiter auf Meisterkurs. Nachdem Wolfsburg nach Gelb-Rot für Moritz Jenz in der 28. Minute nur noch zu zehnt auf dem Platz war, hatte Bayer extrem leichtes Spiel.



Vorwerfen kann man den Leverkusenern nur, dass sie nicht noch viel mehr auf Tore aus waren und sich offensichtlich schonten. Nathan Tella traf in der 37., Florian Wirtz in der 86. Minute.

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken