Berlin - Nach der erneuten Streikankündigung der Lokführer-Gewerkschaft GDL vom Sonntagabend hagelt es Kritik von verschiedenen Seiten.



Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) machte GDL-Chef Claus Weselsky schwere Vorwürfe: "Streiken anstatt zu verhandeln, ist verantwortungslos", sagte er der "Bild-Zeitung". Die GDL müsse reden und Kompromisse ausloten. "So kann das nicht weitergehen, hier muss dringend ein förmliches Schlichtungsverfahren eingeleitet werden, Herr Weselsky überspannt den Bogen immer weiter", sagte der Minister.



Auch der Fahrgastverband Pro Bahn meldete sich noch am Sonntagabend zu Wort: "Langsam wird tatsächlich ein Amoklauf daraus, die Fahrgäste verlieren die Geduld, haben sie eigentlich bereits verloren", sagte Verbandschef Detlef Neuß der "Rheinischen Post" für die Montagausgabe.



"Damit schädigt die GDL die Akzeptanz für Streiks im öffentlichen Dienst." Wenigstens habe es eine Vorankündigung des Streiks gegeben, "wenn auch weniger als 48 Stunden". Zugleich forderte Neuß die Politik endlich zum Handeln auf: "Die Politik ist als Eigentümer der DB AG aus unserer Sicht zu zurückhaltend", so der Verbandschef. Auch müsse es jetzt alles für eine Schlichtung in dem Tarifkonflikt getan werden.



Nachdem die Bahn eine von der Gewerkschaft gesetzte Frist für ein schriftliches Angebot hatte verstreichen lassen, kündigte diese am Sonntagabend einen 24-stündigen Streik an, der im Personenverkehr am Dienstag um 2 Uhr früh beginnen soll.

