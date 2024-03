JAKARTA (dpa-AFX) - Japan will on Monday release Q4 numbers for gross domestic product, highlighting a light day for Asia-Pacific economic activity.



In the previous quarter, GDP was down 0.1 percent on quarter and 0.4 percent on year.



Also, the markets in Indonesia are closed until Wednesday in observance of the Hindi Saka New Year.



Copyright(c) 2024 RTTNews.com. All Rights Reserved



Copyright RTT News/dpa-AFX

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken