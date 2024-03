Der Bitcoin (BTC/USD) ISIN: XC000A2YY636 konnte auch in KW 10 kräftig zulegen und kletterte am Freitagnachmittag auf der Handelsplattform Bitstamp auf ein neues Allzeithoch von 70.184 USD. Im laufenden Jahr steht ein Plus von rund 60 Prozent zu Buche, auf Sicht von 12 Monaten hat der Kurs rund 250 Prozent zugelegt. Wir hatten den RuMaS-Abonnenten den Einstieg am 11. Februar mit einem Zertifikat vorgeschlagen und diejenigen, die den Schein gekauft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...