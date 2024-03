Am österreichischen Zwiebelmarkt hat sich der Preisdruck in der Vorwoche verstärkt. Insbesondere am Exportmarkt wird von anhaltend mäßiger Nachfrage und rückläufigen Preisen berichtet. Am Inlandsmarkt hat sich der Absatz mit dem Monatswechsel dagegen etwas belebt und die Preise konnten sich auf dem Vorwochenniveau meist behaupten. Auf der Angebotsseite sind die...

Den vollständigen Artikel lesen ...