Während der Rest der Melonentypen an Stärke verliert, sind die Piel de Sapo und die gelben Sorten einem Artikel von fyh.es zufolge die Lebensader der Ernte in Almería. Bildquelle: Pexels Die Fläche des Ertrages scheint sich in dieser Saison zu stabilisieren, so der Artikel. Die ersten Schätzungen dieser Melonensaison 2023/24 in der Provinz Almería deuten auf...

