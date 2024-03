Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montag in der Eröffnungsphase kaum verändert. Nach dem Jahreshoch vom vergangenen Freitag - im Bereich von 11'650 Punkten notierte der Leitindex SMI zum letzten Mal im Mai 2022 - neigen die Investoren zur Vorsicht. Dies zeigt sich auch an den derzeit gesuchten defensiven Schwergewichten, welche den SMI nach unten absichern. Auch wenn die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen gestiegen sei, bleibe aber der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...