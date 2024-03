Dietikon - Patrick Gass ist seit März 2024 Mitglied der Geschäftsleitung bei DQ Solutions. Er folgt auf Hansjörg Gerster, der sich künftig selbständigen IT-Projekten und Interim-Management widmen wird. Patrick Gass war vor seinem Start bei DQ Solutions in verschiedenen Managementfunktionen in den Bereichen Retail, IT und Medien tätig, unter anderem bei ZyXEL Schweiz und Swiss TXT. Mit seinem Fokus auf Positive Leadership sieht er sich als Coach, ...

