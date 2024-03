EQS-News: ASG SolarInvest GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

ASG Versum AG setzt sich als Gründungsmitglied der Allianz "Solar Economy Europe" gegen Handelsbarrieren für Solarmodule ein



11.03.2024 / 10:00 CET/CEST

Köthen, 11. März 2024 - Die ASG Versum AG, Photovoltaik-Full-Service-Spezialist und Muttergesellschaft der ASG SolarInvest GmbH, hat gemeinsam mit 14 weiteren führenden Unternehmen der Solarwirtschaft (u.a. EnBW, IBC Solar, Vattenfall, Zolar, Baywa Re, Enpal und 1Komma5) das Bündnis "Solar Economy Europe" gegründet. Diese Unternehmerallianz setzt sich für freien Handel, fairen Wettbewerb und Innovation in der europäischen Solarwirtschaft ein. Gleichzeitig spricht es sich eindeutig gegen protektionistische Maßnahmen wie die Einführung von Handelsschutzmaßnahmen aus aufgrund der daraus zu erwartenden negativen Auswirkungen auf Preise, Lieferketten, Arbeitsplätze und Verbraucher. André Hückstädt, Vorstand der ASG Versum AG: "Wir freuen uns darauf, als Gründungsmitglied der Solar Economy Europe die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Solarindustrie nachhaltig zu stärken. Unser Ziel ist es, faktenbasiert Missverständnisse über Branchenpraktiken aufzuklären und die Risiken zu erläutern, die sich durch protektionistische Maßnahmen in Bezug auf die Solarausbauziele, den Arbeitsmarkt und die Strompreise ergeben. Es ist von entscheidender Bedeutung, die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Deshalb lehnen wir die Pläne der EU ab, mit Anti-Dumping-Maßnahmen gegen den Preisverfall von Solarmodulen vorzugehen." Weitere Informationen stehen auf der gemeinsamen Webseite zur Verfügung: https://www.solar-economy.eu



Investorenkontakt:

Thomas Benz, Christof Schmieg

ASG SolarInvest GmbH

+49 3496 6499360

solarinvest@asg-solar.de



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de



