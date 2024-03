Zum einen herrscht an der Frankfurter Börse vor den morgen Nachmittag in den USA anstehenden Inflationsdaten Zurückhaltung, zum anderen sorgen die hektischen Bewegungen am Freitag vor allem bei den US-Technologieaktien für eine wieder steigende Nervosität. Die Rally ist weit und die Kurse ziemlich heiß gelaufen. Da will sich keiner auf einem eventuellen Hochpunkt die Finger verbrennen. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor. Auch wenn die 18.000 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...