News von Trading-Treff.de Nvidia hat am Freitag den heftigsten Korrekturtag in der aktuellen Rally an den Tag gelegt. Im Tief ging es gut 6 Prozent nach unten. WTI hat die vergangene Woche ebenfalls mit einem deutlichen Kursminus beendet. Doch das aktuelle Kurslevel bietet auch Chancen. Welche das sind, auf welche Marke es jetzt beim DAX ankommt und was das nächste Ziel beim Bitcoin ist, bespreche ich in meiner heutigen Ausgabe von "Tickmill's täglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...