Die Tesla-Fabrik in Grünheide soll Anfang dieser Woche wieder Strom bekommen - und möglicherweise schon ab Montagabend wieder die Produktion hochfahren. Parallel hat die Generalbundesanwaltschaft den Fall an sich gezogen. Denn es bestehe der Anfangsverdacht, dass eine terroristische Organisation an dem Anschlag beteiligt gewesen sein könnte, heißt es. Dem öffentlich-rechtlichen Sender RBB zufolge kommen die Reparaturen am Stromnetz zügig voran, sodass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...