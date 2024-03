Hören: https://open.spotify.com/episode/1XwtwoZPPAG2vnmK5Ql0Ph Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankfurt und Wien. Es ist der Podcast, der das Gefühl für den DAX bringt, es ist Montag, der 11. März 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX zum Start in Woche 11 und den 50. Handelstag 2024 schwächer- Zalando im Frühgeschäft gesucht- Infineon im Frühgeschäft schwächer- Serien: Siemens Healthineers (+), Allianz (+) Porsche Holding (-)- News-Roundup der Baader Bank: Bayer, Commerzbank, Deutsche Börse- Research: Munich Re, Symrise- ATX schwächer (vor Marktstart 7,98 Prozentpunkte 2024 ...

