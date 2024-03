© Foto: Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpa



Der Bayer-Chef Bill Anderson spricht in der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (F.A.S.) darüber, dass das Unternehmen Fortschritte bei der Entwicklung einer Alternative zu Glyphosat verzeichnet. Anderson betonte, dass Bayer die neue Substanz bereits an realen Pflanzen teste. "Unser Ziel ist es, das neue Produkt 2028, also bereits in vier Jahren, auf den Markt zu bringen", so Anderson. Er hob hervor, dass es sich um die erste wegweisende Innovation auf diesem Gebiet seit 30 Jahren handelt. Hinsichtlich der Gerichtsverfahren in den USA teilte Anderson mit, dass Bayer "neue Ansätze" verfolge, um die Rechtsstreitigkeiten "inner- und außerhalb der Gerichtssäle" beizulegen. Ende Januar gab es …