Auckland - Die Probleme bei Boeing reissen nicht ab: Bei einem Zwischenfall auf einem Flug zwischen dem australischen Sydney und der neuseeländischen Stadt Auckland sind mindestens 50 Menschen verletzt worden. Ein «technisches Problem» habe am Montag an Bord einer Boeing 787-9 Dreamliner der chilenischen Airline Latam eine heftige Turbulenz ausgelöst, berichtete der Sender Radio New Zealand (RNZ) unter Berufung auf die Fluggesellschaft. Die Maschine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...