Paris/London - Am Montag ist es nach der Rekordjagd der vergangenen Wochen an Europas Börsen zu Gewinmmitnahmen gekommen. Diese schlossen sich den schwachen Vorgaben der US-Aktienmärkte vom Freitag an, wo vor allem die technologielastige Börse Nasdaq unter Druck geraten war. Der EuroStoxx50 als Leitindex der Eurozone verlor am Vormittag 0,7 Prozent auf 4926 Punkte. Zuvor war das Börsenbarometer seit Jahresanfang um fast 10 Prozent gestiegen und hatte ...

