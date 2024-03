Heute im gabb: Um 11:24 liegt der ATX mit -0.59 Prozent im Minus bei 3359 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -2.22% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +1.27% auf 5.975 Euro, dahinter Verbund mit +1.13% auf 69.275 Euro und Zumtobel mit +0.85% auf 5.93 Euro. Zum Vergleich der DAX: 17685 ( -0.45%, Ultimo 2023: 16751, 5.58% ytd). - Börsenaspirant MWB zur Wiener Börse, Research zu Verbund, RBI, Erste Group- Nachlese: Ring the Bell, Palfinger, Alexandra Baldessarini-Krainz, Karin Pauer- Unser Robot sagt: Kapsch, UBM , CA Immo und weitere Aktien auffällig- Reingehört bei Zumtobel- Börsegeschichten für BoerseGeschichte- Börse Social Depot Trading Kommentar- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.70% vs. last gabb, -2.87% ytd, +69.10% ...

