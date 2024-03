Kornelius Purps (antea): Allerorts alltäglich Allzeithochs

08.03.2024 -

Vor genau vier Wochen unterstützte ich an dieser Stelle die Suche nach einem neuen Wärter für den Alten Leuchtturm auf Wangerooge (das Archiv mit früheren CONCLUSIO-Ausgaben finden Sie im "Berater-Bereich" auf unserer Webseite). Bis zum Fristablauf Ende Februar wurde das Inselrathaus mit über eintausend Bewerbungen überflutet - mit Sicherheit ein Allzeithoch für diese reizvolle Aufgabe. Allzeithochs sind mittlerweile ja so alltäglich wie Ebbe und Flut. Wohin man auch schaut, alles scheint sich auf einem Allzeithoch zu befinden: Temperaturen (außerhalb Hamburgs), Streikfrequenz, Bayer 04 Leverkusen… Und an den Finanzmärkten erreichen Aktienindizes, Bitcoin und Gold neue Höhen. Da lohnt es sich, einen genaueren Blick drauf zu werfen.

Die Rekordjagd des DAX habe ich bereits in der vergangenen Woche thematisiert. Nach sieben "Allzeithoch-Tagen" in Folge ließ es das Börsenbarometer in dieser Woche etwas ruhiger angehen. Und trotzdem reichte es gestern wieder für einen neuen Rekordstand bei 17.879 Punkten. Weniger mediale Beachtung fand das Allzeithoch im Kurs-DAX.

(...)