Die Staige One AG hat Pläne zur Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Ziel ist eine Kapitalerhöhung um 12,5% durch die Ausgabe von bis zu 620.000 Aktien zu je EUR 2,00, was einem Abschlag von 20% entspricht. Mit diesem Schritt soll das künftige Wachstum mit einem Bruttoerlös von rund EUR 1,24 Mio. finanziert werden. Bestehende Aktionäre können im Verhältnis 8:1 zeichnen, wobei zwei Großaktionäre bereits zugesagt haben. Staige, bekannt für seine KI-gesteuerte Sportkamera, zielt auf die Erweiterung seiner Technologie und die Nutzung von B2C-Möglichkeiten ab. Das Unternehmen, das die DACH-Region dominiert, plant, seinen wachsenden Kundenstamm zu nutzen. Die Analysten von AlsterResearch bewerten die Kapitalerhöhung positiv und betonen die anhaltenden Wachstumsaussichten sowie die Notwendigkeit, die Profitabilität zu überbrücken. AlsterResearch hält daher an der Einstufung "KAUFEN" fest, mit einem unveränderten Kursziel von EUR 6,50 und unter Hinweis auf die attraktive Bewertung von Staige im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen im SaaS-Bereich. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Staige%20One%20AG





