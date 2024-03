Die Energiewende ist nur dann zu schaffen, wenn der Verbrauch an die volatile Erzeugung angepasst wird. Hierzu braucht es jedoch eine Kommunikation zwischen Energiemanagementsystem und den verbrauchenden Geräten. Dafür soll EEBus als Kommunikationsschnittstelle sorgen. Sie ermöglicht die Kommunikation zwischen jeglichen Geräten oder technischen Plattformen unabhängig vom Hersteller - so das Versprechen. Der Autor zweifelt daran, dass es in Erfüllung geht. Um den Energieverbrauch an die unbeständige Erzeugung anpassen zu können, kommen vorrangig Speicher zum Einsatz. Deren Anschaffung ist jedoch ...

