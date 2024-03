Die meistgehandelten Produkte: DAX-Strategien gespalten, NVIDIA und Deutz im Anlegerblick

Heute zeigt der DAX® eine beeindruckende Resilienz und hat sich im frühen Handel bei einem Stand von 17.681 Punkten behauptet. Während die Investoren gespannt auf die Veröffentlichung neuer Wirtschaftsdaten (Oracle Q3, Japan BIP 2023 Q4) warten, könnten diese Zahlen den aktuellen Trend des Marktes leicht herausfordern. Der heutige Fokus der Anleger liegt auf dem DAX®, wo Long- und Short-Knock-Out-Optionsscheine mit hohen Hebeln eine starke Marktambivalenz offenbaren.

Insbesondere zieht der DAX® Call mit einem außerordentlich hohen Hebel von 50,19 großes Interesse auf sich, was auf das Vertrauen einiger Anleger in eine Fortsetzung der Bullenmarkt-Dynamik hindeutet. Im Technologiebereich dominieren die NVIDIA-Optionsscheine das Geschehen, sowohl bei den Call-Optionsscheinen mit moderaten Hebeln als auch bei den Puts, die deutlich höhere Hebel aufweisen. Dies zeigt, wie Anleger gleichermaßen auf eine Rallye wie auf eine Korrektur in den Tech-Aktien setzen könnten. Faktor-Optionsscheine präsentieren ein differenziertes Bild, wobei Long-Positionen auf Airbus und DAX® den Optimismus unterstreichen, während ein Short auf ASML Holding eine vorsichtige Haltung gegenüber bestimmten Technologiewerten reflektiert.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD2NH8 2,92 17681,00 Punkte 17410,77 Punkte 50,19 Open End DAX® Put HC5W2Q 3,75 17681,00 Punkte 18035,90 Punkte 51,71 Open End Deutz AG Call HD2WFM 1,32 5,67 EUR 4,42 EUR 4,19 Open End DAX® Call HD26ZX 6,98 17681,00 Punkte 17009,78 Punkte 23,95 Open End NASDAQ Put HD2Z4M 5,06 18018,45 Punkte 17474,76 Punkte 32,96 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.03.2024; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Call HD0H8M 35,31 893,78 USD 550,00 USD 2,37 18.12.2024 DAX® Put HD3318 1,32 17689,00 Punkte 17600,00 Punkte 125,74 26.03.2024 NVIDIA Corp. Call HC744J 20,57 893,78 USD 800,00 USD 4,28 18.12.2024 NVIDIA Corp. Put HD33JH 5,34 893,78 USD 800,00 USD 14,02 19.06.2024 AMD Call HC8A6F 4,34 207,86 USD 200,00 USD 4,53 15.01.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.03.2024; 10:40 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Airbus Long HC19M9 22,39 157,96 EUR 105,46 EUR 3 Open End NVIDIA Corp. Long HD339E 19,81 889,65 USD 766,49 USD 8 Open End ASML Holding Short HC6WMC 2,32 906,10 EUR 1231,29 EUR -3 Open End NVIDIA Corp. Long HD339D 18,35 889,31 USD 750,86 USD 7 Open End DAX® Long HC8E7T 5,10 17701,30 Punkte 17111,76 Punkte 25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.03.2024; 11:08 Uhr;

