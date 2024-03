In der heutigen Episode Kämpers Börse gibt es einen Marktüberblick im Technologie-Sektor. Florian Söllner, Autor des Hot Stock Report, verrät uns seine Meinung zu den wichtigsten Werten. Neben Palantir und Nvidia sprechen wir über den Fehltritt der Alphabet-Tochter Google im Bereich des Chat-Bots Gemini. Wie lang wird der KI-Boom noch anhalten? Geht es stetig weiter nach oben oder erwartet uns in Zukunft eine größere Korrektur? Wenn jedoch ein Trend so langsam vorbeigeht, steht der nächste schon ...

