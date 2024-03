Das Solarthermieunternehmen und der weltweit aktive Hersteller von Kühl- und Wärmetechnik wollen am AKG-Standort Hofgeismar eine Produktion für die Photovoltaik-Solarthermie- (PVT-) Kollektoren von Consolar aufbauen. Die AKG Gruppe, ein Hersteller von Hochleistungskühlern und Wärmemanagement mit Zentrale in Hofgeismar (Hessen), will gemeinsam mit dem Solarthermie-Unternehmen Consolar Solare Energiesysteme aus Frankfurt/Main die Produktion der von Consolar entwickelten "Solink"-PVT-Kollektoren aufbauen. Die wegen ihres Einsatzzwecks als kombinierte Wärme- und Stromquelle für Wärmepumpen auch als ...

