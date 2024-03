Nachdem die Aktie von Broadcom bereits am Freitag auf die Veröffentlichung der Q1-Zahlen mit einem deutlichen Minus reagiert hat, geht es zu Beginn der neuen Handelswoche weiter nach unten. Die Kursziele der Analysten sind nach dem Earnings-Release dagegen gestiegen - und die Experten raten sogar zum Nachkauf.Die Quartalszahlen haben bei den Broadcom-Aktionären auf die Stimmung gedrückt. Auch am Montag hält die Katerstimmung an. Zuletzt notierte die Chip-Aktie im frühen US-Handel rund zwei Prozent ...

