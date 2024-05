PALO ALTO, Kalifornien - Der Technologiekonzern Broadcom Inc. stellt seine marktführende Automatisierungslösung Automic® nun auch als Service in der Cloud bereit. Dieses Angebot ermöglicht es Unternehmen, ihre Ressourcen von der Infrastrukturverwaltung zu verlagern und sich auf strategischere Automatisierungsprojekte zu konzentrieren. Automic SaaS soll Arbeitsabläufe automatisieren und orchestrieren sowie die Automatisierung in Mainframe-, verteilten und Hybrid-Cloud-Umgebungen vereinfachen und vereinheitlichen. Gleichzeitig verspricht das Angebot eine kostengünstigere, agilere und produktivere Handhabung der Geschäftsprozesse. Diese Entwicklung entspricht dem fortlaufenden Trend, Unternehmensinfrastrukturen in die Cloud zu verlagern und die Komplexität von Mehrfachwerkzeugen zu bewältigen. Der Bedarf an einer zentralisierten Sicht auf automatisierte Geschäftsprozesse wird dadurch immer kritischer. So können mittels der neuen SaaS-Lösung Insellösungen [...]

