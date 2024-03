Die Vereinbarung definiert Regeln dafür, welche Art von Elektroarbeiten auch ein Dachdeckerbetrieb ausführen darf, sofern er entsprechend qualifizierte Mitarbeiter hat. Gleichzeitig soll sie für Elektriker Standards zur Absturzsicherung definieren. Vier Verbände aus dem Elektro- und Bauhandwerk - insbesondere dem Dachdeckerhandwerk - haben sich auf eine "Vereinbarung zur Installation von Photovoltaikanlagen" geeinigt. Am Rande der Fachmessen Dach+Holz in Stuttgart sowie Light + Building in Frankfurt wurde die Abmachung per Online-Übertragung am 7. März synchron unterzeichnet. Sie gilt ab dem 1. ...

