Berlin - Der frühere US-Nato-Botschafter Kurt Volker hat sich für die Lieferung des deutschen Taurus-Systems an die Ukraine ausgesprochen. "Die Taurus sind die besten Langstreckenraketen, genauso wie die amerikanischen ATACMS-Raketen", sagte er dem "Tagesspiegel" am Montag.



"Darum sollten die Taurus der Ukraine zur Verfügung gestellt werden. Das würde den Ukrainern helfen, die russischen Streitkräfte aus dem Land zu vertreiben." Volker war von 2017 bis 2019 US-Sondergesandter für die Beziehungen zur Ukraine. Zum Argument der Bundesregierung, die Ukraine könnte mit dem Waffensystem russisches Territorium angreifen, sagte er: "Es gibt keinen Grund für Russland, sich im eigenen Land sicher zu fühlen. Russland greift die Ukraine von russischem Territorium aus an. Es ist also das gute Recht der Ukraine, militärische Ziele in Russland anzugreifen."



Der Westen habe immer gesagt, dass Kiew dies nicht mit "unseren Waffen" tun solle. "Und die Ukraine hat das respektiert. Es gibt keinen Grund, etwas anderes zu denken", so Volker.

