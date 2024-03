Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Rosgix -0% auf 3739,81, davor 9 Tage im Plus (1,25% Zuwachs von 3693,73 auf 3739,87), Wolford -1,87% auf 4,2, davor 6 Tage im Minus (-9,87% Verlust von 4,66 auf 4,2), OMV+0,48% auf 40,1, davor 5 Tage im Minus (-2,21% Verlust von 40,81 auf 39,91), EVN -1,21% auf 24,5, davor 4 Tage im Plus (3,55% Zuwachs von 23,95 auf 24,8), SW Umwelttechnik -3,77% auf 46, davor 3 Tage im Plus (4,37% Zuwachs von 45,8 auf 47,8), RWT AG 0% auf 4,1, davor 3 Tage im Plus (36,67% Zuwachs von 3 auf 4,1), Wienerberger -0,06% auf 32,32, davor 3 Tage im Plus (2,08% Zuwachs von 31,68 auf 32,34), Polytec Group +3,03% auf 3,4, davor 3 Tage im Minus (-6,12% Verlust von 3,52 auf 3,3), Semperit +0,83% auf 12,12, davor 3 Tage im Minus (-2,75% Verlust von 12,36 auf 12,02). ATX TR Folgende ...

