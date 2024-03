(shareribs.com) Frankfurt / New York 11.03.2024 - Biotech-Aktien bewegten sich zum Wochenauftakt überwiegend im Plus. Biontech legte dabei deutlich zu. An der Wall Street legte der Sektor leicht zu. Der DAX korrigierte am Montag um 0,4 Prozent auf 17.746 Punkte, wobei die Papiere von Continental, Zalando und Rheinmetall nachgaben. Vonovia, Henkel und Bayer legten zu. Der MDAX stieg um 0,2 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...