Bielefeld - Nachdem am Samstag ein Mann in der Innenstadt Bielefelds erschossen worden ist, sucht die Polizei weiterhin nach dem Täter oder den Tätern. Es seien zahlreiche Hinweise bei der Mordkommission eingegangen, teilten die Staatsanwaltschaft und das örtliche Polizeipräsidium am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit.



Unterdessen habe die Obduktion des Opfers die bisherigen Erkenntnisse bestätigt: So sei der 38-Jährige aufgrund von multiplen Schussverletzungen verstorben. Zuvor habe er sein Fahrzeug in der Nähe des Tatortes geparkt, um dann zu einem in der Obernstraße gelegenen Geschäft zu gehen. "Noch auf der Straße schossen der oder die Täter auf ihr Opfer", hieß es.



Laut Medienberichten handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen ehemaligen Box-Profi.

