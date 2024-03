Die Ackerbohnen werden in Latium mehr als einen Monat früher geerntet, ebenso auf Sardinien und in Apulien, gibt Coldiretti bekannt. Das Gleiche gilt für Erdbeeren, während in Venetien an den Ständen der Bauernmärkte grüner Spargel aufgetaucht ist. Aber auch römische Artischocken, Erbsen, Wildkräuter sind unterwegs. Das geht aus der Beobachtung von...

Den vollständigen Artikel lesen ...