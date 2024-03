Ägypten erzielte laut EastFruit in dem Jahr 2023 einen Rekord bei dem Export von frischem, tiefgekühltem und getrocknetem Obst und Gemüse nach Deutschland. Deutsche Importeure kauften mehr als 190.000 Tonnen ägyptischer Produkte, was einer Steigerung von 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ägyptische Exporte in den deutschen Markt bestanden hauptsächlich aus...

