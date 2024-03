NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz anlässlich eines angekündigten Aktienrückkaufprogramms von 86 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In Verbindung mit der Dividende und der möglichen Monetarisierung der Daimler-Truck-Anteile dürfte die Kapitalrendite 2024/2025 das Abwärtsrisiko aus der Preis-/Mix-Normalisierung des Autobauers auffangen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ebenfalls hilfreich sollten die steigenden Umsätze im oberen Preissegment und im Kerngeschäft sowie das rückläufige Einstiegssegment sein./edh/zb



ISIN: DE0007100000

