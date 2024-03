Galenica wächst im Geschäftsjahr 2023 weiterIntesa Sanpaolo hat von der EZB grünes Licht für den Rückkauf von Aktien im Wert von bis zu 1,7 Mrd Euro erhaltenKomax Gruppe behauptet sich in einem anspruchsvollen Marktumfeld und steigert den Umsatz markantMedartis steigert den Umsatz um 21% (kWk) und verbessert die normalisierte EBITDA-Marge auf 16%Sensirion Holding: Herausforderndes GJ 2023 aufgrund anhaltender Konsumflaute und globaler Lagerkorrekturen IPO Parfümeriekette Douglas will noch vor Ostern an die Börse - Preisspanne 26,00 bis 30,00 Euro BAYN S&P gibt Bayer nur noch stabilen Ausblick FPE Fuchs will 2024 weiter wachsen - Umsatz- und Ergebnisplus im Vorjahr M5Z Manz AG - Konzern-EBIT erreicht 4,3 Mio. EUR nach -4,2 Mio. EUR im Vorjahr MXHN MAX-Automation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...