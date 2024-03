Köln (ots) -Das Entertainmenthaus Banijay Germany in Köln investiert weiter in die hauseigene Fictionkompetenz. Die Gruppe unabhängiger Entertainment-Companies unter der Führung von Marcus Wolter integriert Dynamic Ally Pictures GmbH, die junge Berliner Film- und Serienproduktionsfirma der beiden Helgoland 513-Macher Veronica Priefer und Johannes Kunkel.Die beiden Autoren und Produzenten Veronica Priefer und Johannes Kunkel lernten sich über die Endzeit-Serie "Helgoland 513" kennen. Seit 2017 entwickelten und realisierten sie gemeinsam exklusiv für die UFA Fiction, neben "Helgoland 513" auch zwei Staffeln der historischen RTL+-Serie "Der König von Palma". Johannes Kunkel ist Produzent der Netflix-Komödie "Betonrausch", die es auf Platz 1 der deutschen Netflix-Charts schaffte und von der UFA produziert wurde.Gemeinsam gründeten Veronica Priefer und Johannes Kunkel 2023 die Dynamic Ally Pictures mit Sitz in Berlin - konzipiert für die Entwicklung, das Packaging und den Vertrieb fiktionaler, überwiegend serieller TV-Formate für den deutschen und den internationalen Markt.Marcus Wolter, CEO und Co-Founder Banijay Germany: "Das Gespür der beiden Gründer für Geschichten nah am Zeitgeist hat uns beeindruckt. Wir investieren in die Zukunft dieser beiden kreativen Köpfe mit Hands-on-Mentalität. Willkommen in der Banijay Germany, Veronica und Johannes."Veronica Priefer, Managing Director Dynamic Ally Pictures: "Wir haben einen Mitstreiter gesucht, der für unternehmerisches Gespür steht und damit unsere kreative Vision beflügelt. In Banijay Germany und Marcus Wolter haben wir dafür unseren optimalen Partnergefunden."Johannes Kunkel, Managing Director Dynamic Ally Picture: "Der gelebte Optimismus, eine plausible und spannende Gesamtvision und die pragmatische, handlungsfähige Arbeitsweise haben uns bei Banijay Germany direkt fasziniert. Wir freuen uns riesig mit diesem Partner nun neue Projekte auf die Beine zu stellen und sowohl für Kreative als auch für Auftraggeber ein guter "Dynamic Ally" zu sein."Über Banijay Germany | Im Jahr 2018 von Marcus Wolter und der Banijay Group gegründet, ist die Banijay Germany GmbH mittlerweile das führende Entertainment-Haus Deutschlands. Zu den bekanntesten Marken zählen "Tatort Berlin", "Tatort Dresden", "Höhle der Löwen", "Schlag den Star", "TV total", "Wer wird Millionär?", "Kitchen Impossible", "The Masked Singer", "Promi Big Brother", "Mein Lokal, Dein Lokal" oder "Kampf der Realitystars" - aber auch namhafte Künstlerinnen und Künstler, Live-Marken wie die "1Live Köln Comedy-Nacht XXL", "Nightwash", das Cologne Comedy Festival, zahlreiche Podcasts sowie MySpass.de (http://myspass.de/) gehören ins Portfolio. Banijay Germany ist ein Verbund von über 25 unabhängigen Entertainment-Produzenten und Unternehmen. Zur Gruppe gehören unter anderem Banijay Productions Germany, Good Times Fernsehproduktion, Endemol Shine Germany, MadeFor, SR Management, Only Good People, Banijay Media Germany, Good Humor, die Influencer-Plattform influence.vision und Brainpool samt Tochterfirmen wie unter anderem Brainpool Live, MTS und Cape Cross.Foto zu dieser Pressemitteilung erhalten Sie hier. Fotografin/Credit: Elena ZauckePressekontakt:Simone LenzenDirector CommunicationsBanijay Germanysimone.lenzen@banijay.deT + 22165095600Original-Content von: Banijay Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145946/5733098