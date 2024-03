In den vergangenen Jahren hat sich die Amazon-Aktie als eine der zuverlässigsten Anlagen auf dem Aktienmarkt etabliert. Wer vor zehn Jahren in Amazon investiert hätte, könnte sich heute über eine beeindruckende Rendite von 1.096 Prozent freuen. Allein in diesem Jahr verzeichnet die Aktie bereits einen Zuwachs von 15,4 Prozent. Doch wie lässt sich diese ohnehin schon beachtliche Rendite weiter steigern? Die Antwort könnte in der Nutzung von optimal passenden Optionsscheinen liegen.Der Erfolg von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...