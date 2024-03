Stromerzeuger EnBW hat den Bau des mit 80 Megawatt größten Solarparks in Baden-Württemberg aufgenommen. Er soll 2025 den Betrieb aufnehmen. Auf der Schwäbischen Alb entsteht künftig der größte Solarpark in Baden-Württemberg. Das teilte der Solar-Cluster Baden-Württemberg mit. Die installierte Leistung werde 80 Megawatt betragen. Das sei gut doppelt so viel wie der bislang auf Platz eins stehende Solarpark im Land. Am 4. März 2024 fand dazu der Spatenstich statt. Ab Mitte 2025 soll die 80 Hektar ...

