© Foto: Susan Walsh - AP



Elon Musk will mit dem KI-Chatbot Grok dem großen Rivalen ChatGPT Konkurrenz machen. Dabei soll Grok im Gegensatz zu ChatGPT als Open-Source-Software zur Verfügung gestellt werden. Die Details. Das KI-Unternehmen xAI von Elon Musk hat angekündigt, seinen ChatGPT-Konkurrenten "Grok" bald als Open-Source-Software zu veröffentlichen. Dies wurde am Montag bekannt gegeben. In einem Podcast mit dem IT-Experten Lex Fridman im vergangenen November hatte der Milliardär Musk seine Vorliebe für das Open-Source-Prinzip zum Ausdruck gebracht, also für Software, deren Quellcode für jedermann einsehbar und veränderbar ist. Open-Source-Software, die von jedermann angepasst und weiterentwickelt werden kann, …