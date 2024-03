Luxemburg (www.fondscheck.de) - Eli Lilly mit Sitz in Indianapolis ist das größte Gesundheitsunternehmen der Welt, und das dänische Unternehmen Novo Nordisk ist jetzt das größte Unternehmen in Europa, so Rund Sand-Holm, Portfoliomanager des DNB Healthcare Fund (ISIN NO0010337579) bei DNB Asset Management. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...